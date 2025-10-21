80'den fazla farklı ülkeden gelen sağlık profesyonelleri, Jinekolojik Endoskopi Zirvesi'nde buluştu

Avrupa Jinekolojik Endoskopi Derneği (ESGE) ve Türk Jinekoloji Dernekleri iş birliğiyle, jinekolojik cerrahi alanının en büyük küresel etkinliklerinden biri olan 34’üncü Yıllık ESGE Kongresi, 19-22 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi.

Jinekolojik cerrahi alanında küresel ölçekte öncü bir kuruluş olan ESGE, her yıl dünyanın dört bir yanından klinisyenleri, araştırmacıları, yenilikçileri ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek bilgi, deneyim ve fikir alışverişine olanak sağlayan güçlü bir platform sunmaya devam ediyor. Türkiye’de son yıllarda gerçekleştirilen en büyük tıp kongrelerinden biri olan etkinlik, 84 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 katılımcıya ev sahipliği yaptı.

Kongre süresince geleneksel endoskopik ve robotik cerrahinin yanı sıra jinekolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan cerrahi-dışı girişimsel ve ilaç tedavileri, fertilite tedavileri, yardımcı üreme teknikleri de dahil olmak üzere yeni gelişmeleri, teknolojik ilerlemeleri ve bunların klinik sonuçları uzmanlar tarafından tartışıldı.

Kongre kapsamından düzenlenen basın toplantısında ESGE ve kongre organizasyonunda kilit görevler üstlenen, jinekolojik endoskopi alanında dünya çapında tanınmış değerli bilim insanlarından ESGE Başkanı Prof. Dr. Ertan Sarıdoğan, 34’ünü Yıllık ESGE Kongresi Başkanı Prof. Dr. Çağatay Taşkıran, Onursal Kongre Başkanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu ve Prof. Dr. Grigoris Grimbizis katıldı.

ESGE Başkanı Prof. Dr. Ertan Sarıdoğan, kongreye dair şu açıklamalarda bulundu: "Her ne kadar derneğimiz Avrupa Jinekolojik Endoskopi Derneği olarak bilinse de biz tam anlamıyla bir dünya derneğiyiz. Filistin’den Brezilya’ya, Japonya’dan Mısır’a kadar dünyanın her bir yanından katılımcılar kayıt yaptırdılar. En büyük katılım, 500’ün üzerinde delege ile doğal olarak Türkiye’den. Bunu İngiltere, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya ve Çin takip ediyor. Kardeş ülkeler Azerbaycan ve Kazakistan’dan da olağanın üzerinde katılım olması ayrıca sevindirici. Toplantı için çok zengin bir bilimsel program hazırladık. Yeni başlayan asistandan dünyanın en ünlü cerrahlarına kadar herkesin dinleyip bir şeyler öğreneceği mükemmel bir programımız var."

34’üncü Yıllık ESGE Kongresi Başkanı Prof. Dr. Çağatay Taşkıran, İstanbul’un ev sahipliği yaptığı bu zirvenin, 80’den fazla farklı ülkeden katılan 2 bin 500’ün üzerindeki rekor katılımcı sayısıyla dünya çapında bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük jinekolojik endoskopi kongresi olarak tarihe geçmeye hazırlandığını kaydetti. Taşkıran, sunulan rekor sayıdaki sözel ve video bildiriler ile 34’üncü ESGE Kongresi’nin, bugüne kadar jinekolojik endoskopi alanında en çok talep gören ESGE kongresi olarak öne çıktığını vurgularken, kongre öncesinde yurtdışından gelenler de dahil olmak üzere yaklaşık 70 genç meslektaşın katıldığı, Türkiye’nin farklı bölgelerinden 22 seçkin hastanede canlı ameliyat izleme imkanı sunulan ve 200’ün üzerinde jinekolojik endoskopik prosedürün başarıyla gerçekleştirildiği öncü bir eğitim maratonu düzenlendiğini sözlerine ekledi.

Onursal Kongre Başkanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, üreme sağlığı alanındaki en güncel gelişmelere dikkat çekerek, "Üç boyutlu ultrasonografi ile teşhis edilen ve üreme sağlığını olumsuz etkileyebilen T-şeklinde rahim anomalisinde, özellikle tekrarlayan düşük ve başarısız tüp bebek öyküsü gibi durumlarda, mini rezektoskop ile yapılan minimal cerrahi müdahale gebelik şansını ve IVF başarısını önemli ölçüde artırmaktadır. Ayrıca, tüp bebek tedavisi başarı oranlarını düşüren endometriozis, adenomyozis ve rahim içi lezyonlar gibi patolojilerde, bu lezyonların endoskopik cerrahi ile çıkarılması veya tedavi edilmesi, hem implantasyon hem de gebelik oranları üzerinde pozitif bir etki oluşturmaktadır. Tüp bebek başarısını düşüren bir diğer sorun olan ince endometriyum (rahim zarının 7 mm altı) vakalarında ise, histeroskopi sonrası PRP (Platelet Rich Plasma) ve diğer yardımcı yöntemlerin endometriyal rejenerasyonu desteklediği ve özellikle PRP uygulamalarının bu hasta grubunda gebelik şansını artırma potansiyeli taşıyan umut verici neticeler gösterdiği belirtilmiştir. Sonuç olarak, endoskopik cerrahinin tüp bebek tedavilerinde tamamlayıcı bir rolü olduğu, doğru endikasyon ve uygun cerrahi teknikle uygulandığında IVF başarı oranlarını belirgin şekilde artırdığı bir kez daha ortaya konulmuştur" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Grigoris Grimbizis (Aristotle University of Thessaloniki, Yunanistan) ise, kısırlığın en önemli nedenlerinden birini temsil eden tüp faktörlü infertilite tedavisinde, laparoskopinin kritik rolüne odaklandı. Grimbizis, seçilmiş vakalarda laparoskopinin tahrip olmuş tüpleri başarılı bir şekilde onarabileceğini ve bu sayede hastalara doğal yolla hatta birden fazla gebelik elde etme fırsatı verebileceğini belirtti. Ayrıca, hidrosalpenks (tüplerde sıvı birikmesi) vakalarında tüplerin çıkarılmasının, IVF ile gebelik şansını önemli ölçüde artırdığını ekledi. Bu nedenle, tüp hasarının boyutunu tahmin etme ve onarım veya doğrudan IVF’ye yönlendirme konusunda karar vermeyi sağlayan laparoskopik tedavinin avantajlarının göz ardı edilerek hemen IVF’ye başlanmasından kaçınmanın daha makul olduğunu savundu.

Grimbizis’e göre, tüplere ait patolojinin laparoskopik onarımı, objektif kriterlere dayanarak hastalara doğal yolla hamile kalma fırsatı sunan ilk tedavi seçeneği olarak kullanılmalı; IVF ise, doğal yolla gebelik elde edemeyen veya ileri yaşta olup tüpleri ciddi şekilde hasar görmüş vakalar için ikinci basamak bir seçenek olabilir. Robotik cerrahi, dokuların mikrocerrahi manipülasyonu için sunduğu avantajlarla bu stratejiyi desteklemektedir.

34’üncü Yıllık ESGE Kongresi, jinekolojik endoskopik cerrahi tekniklerin geliştirilmesi ve yenilikçi yaklaşımların küresel olarak yayılması için önemli bir olanak sağladı.