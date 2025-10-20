80'lik vatandaşların içki gecesi hastanede bitti

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde alkol alan yaşları 80’i bulan 3 vatandaş bir anda fenalaştı. Zehirlendiklerini düşünen yaşlı vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerini arayınca olay yerine hem sağlık hem de polis ekipleri sevk edildi. Şahıslar doğalgazdan zehirlendiklerini iddia edince panik büyüdü. Gerçek ambulansta ortaya çıktı.

Olay, Osmangazi ilçesi, Çiftehavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşlarındaki 3 vatandaş, evde alkol almaya başladı. Aradan geçen zamanla fenalaşan şahıslar 112 ekiplerini arayıp kendilerinin doğalgazdan zehirlendiğini belirtti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Baygın halde bulunan vatandaşlara ambulansta ilk müdahale yapılırken, tedavileri için farklı hastanelere sevk edildiler. Olayın yaşandığı evde doğalgaz kaçağı ihtimaline karşı ekipler tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Ancak yapılan kontrollerde herhangi bir gaz kaçağına rastlanmadı.

Gerçeğin perdesi ise kısa sürede aralandı. Yapılan tetkiklerde, yaşlı adamların doğalgazdan değil, tükettikleri yüksek alkollü içeceklerden zehirlendikleri ortaya çıktı.

Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.