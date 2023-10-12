800 kilometre yol geldi, hedefine 20 kilometre kala kaza yaptı
Adana'dan yüklenen ip yüklü tır, yaklaşık 800 kilometre yol kat ettikten sonra hedefine 20 kilometre kala Sakarya'nın Erenler ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Adana’dan yüklenen ip yüklü tır, yaklaşık 800 kilometre yol kat ettikten sonra hedefine 20 kilometre kala Sakarya’nın Erenler ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Büyükesence Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Adana’da yüklenen M.S. idaresindeki 01 AT 880 plakalı iplik yüklü tır, yaklaşık 800 kilometre yol kat ettikten sonra hedefi olan 3. Organize Sanayi Bölgesi’ne 20 kilometre kala kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kaza yaralanan olmazken, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Tırda yüklü ipler tarlaya savruldu.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.