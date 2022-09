81 ilde eş zamanlı temizlik

17 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı olarak 273 noktada temizlik yapıldı. Kocaeli’de de havadan denetim yapılarak hem karadan hem denizden temizlik çalışmaları yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Let’s Do It Türkiye ortaklığınca 17 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı. Büyükşehir çalışanları ve onlarca gönüllünün katıldığı etkinlikte 5 kategorideki çöpler (kağıt, plastik, metal, cam, izmarit) ayrıştırılarak toplandı. Etkinlik 81 ilde eş zamanlı olarak273 noktada çalışma gerçekleştirildi. Let’s Do it! (Hadi Yapalım) Türkiye işbirliğinde gerçekleşen etkinliğe katılan tüm vatandaşlara büyükşehir belediyesi tarafından yelek, maske, eldiven, çöp torbası ve çöp toplama aparatları dağıtıldı. Etkinliğe katılan gönüllü vatandaşlar doğaya atılmış kağıt, plastik, metal, cam ve izmarit atıklarını topladı. Büyükşehir belediyesi ekipleri denizde de temizlik çalışması yaptı. Öte yandan deniz uçağı tarafından da havadan denetim yapıldı. Deniz uçağı, deniz kirliliğini anlık olarak merkeze bildirdi.