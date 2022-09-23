81 ildeki huzur operasyonunda 788 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla ülke genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 22/09/2022 tarihinde 32 bin 919 personel ve 7 bin 245 noktada ekipler çalışmalarını yürüttü. Uygulamada 5 bin 395 metruk bina, 9 bin 302 umuma açık yer, 428 terminal ve 4 bin 989 diğer yerler olmak üzere 20 bin 114 yer kontrol edildi.

Yapılan aramalarda 38’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 60 organizatör gözaltına alınırken, bin 441 düzensiz göçmen yakalandı. Uygulamada 42’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 788 aranan şahıs yakalandı. 606’sı yabancı uyruklu ve 122’si Türk vatandaşı olmak üzere toplam 728 şahsa ise idari yaptırım uygulandı.

Uygulamada düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilmiş 11 kamyon, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 170 adet mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 4.927 paket kaçak sigara ve 27 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.