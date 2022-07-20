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81 ildeki huzur operasyonunda bin 141 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde 19 Temmuz'da düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yabancı uyrukluların kalabileceği metruk yerler başta olmak üzere 21 bin 963 yer kontrol edilirken, bin 141 düzensiz göçmen yakalandı.

81 ildeki huzur operasyonunda bin 141 düzensiz göçmen yakalandı
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İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde 19 Temmuz’da düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yabancı uyrukluların kalabileceği metruk yerler başta olmak üzere 21 bin 963 yer kontrol edilirken, bin 141 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla ülke genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 19 Temmuz tarihinde 32 bin 719 personel ve 152 dedektör köpeği ile 7 bin 161 noktada ekipler çalışmalarını yürüttü. Uygulamada 6 bin 24 metruk bina, 11 bin 296 umuma açık yer, 485 terminal, 4 bin 158 diğer yerler olmak üzere toplam 21 bin 963 yer kontrol edildi. Yapılan aramalarda 12’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 18 organizatör gözaltına alınırken, bin 141 düzensiz göçmen yakalandı. 16’sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 610 aranan şahıs tespit edildi. 348’i yabancı uyruklu, 66’sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 414 şahsa idari yaptırım uygulandı. Uygulamada 2 kamyon, kamyonet, otobüs, otomobil ve bir teknenin düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilirken, ayrıca 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 18 adet mermi, 2 kesici-delici alet, 1 kilo 255 gram esrar, 23 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 188 kök kenevir bitkisi ve bin 37 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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İHA
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