81 ildeki okullarda fidanlar, 'Atatürk ve Vatan Sevgisi' mesajlarıyla toprağa bırakıldı

Tüm eğitim kademelerinde öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımı İLE ‘Atatürk’ten İlhamla Yeşil Vatan’ sloganıyla okullarda fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tüm illere gönderilen yazı doğrultusunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği değerlere sahip çıkmak, vatan sevgisi ve millet bilincini güçlendirmek amacıyla 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, anlam ve amaç bütünlüğü içinde ele alınarak fidan dikim etkinlikleriyle birleştirildi. ‘Doğayı korumanın vatanı korumak’ temasıyla düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve vatan sevgisine ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtan mesaj kartlarını, diktikleri fidanlara iliştirdi.

81 ilde tüm okullarda düzenlendi

MEB tarafından hem doğayı korumak hem de Atatürk’ün değerlerine sahip çıkılması amacıyla öğrenciler, 81 ilde tüm okullarda fidan dikimi gerçekleştirdi ve dikilen fidanları suladı.