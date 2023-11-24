81 ilden öğretmenler 24 Kasım'da Ankara'da buluştu

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden Ankara’ya gelen öğretmenler, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuştu.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden Ankara’ya temsili öğretmenler geldi. Kendi alanlarında eğitimde farklılık oluşturan öğretmenler, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Bingöl’de Milli Eğitim Vakfı Öğretmen Serkan Akyaz İlkokulunda görevli Sınıf Öğretmeni Kadir Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Türkçe ders kitabı, Türkçe çalışma kitabı hazırlanmasında yazar olarak görev aldığını belirterek, "Kitap yazma komisyonuna katılma amacım çocuk gözüyle ‘bu kitapları nasıl okurum’ diye baktım ve yapacağımız değişiklikleri çocukların ruhunda nasıl bir heyecan uyandırırız hedefiyle yola çıktık. Bu hususta çalışmalar yaptık, amacımıza da ulaştığımızı düşünüyoruz. Sahadan olumlu dönüşler geliyor bize. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk oluyor" dedi.

"Öğretmenlere öğrencileri anlaması için drama eğitimi verdim"

Öğretmenlere bir dönem drama eğitimi verdiğini ifade eden Sınıf Öğretmeni Kadir Çelik, "Öğretmenlerin sınıf düzeyinde bazen öğrenci bakış açısına yaklaşamadığını düşündüğüm için bu eğitimleri arkadaşlarımla paylaşmak istedim. Bu hususta gönüllü eğitimlerim de oldu. Öğretmen arkadaşlarım sahada bunları uyguladıklarında çocuklarda değişikliklerin hızlı ve kesin çözümler üreterek sonuca ulaştıklarını gördüm. Bu konuda davranış değişiklikleri, en çok yaşadığımız sorun davranışlardır. Çocukların karşısında rol model olarak alabileceği yetişkinler var ama kendisini o role koyabilme yeteneği yok. Kendisini ifade edemiyor. Sınıf ortamında öğretmen arkadaşlar drama yöntemiyle rol vererekten çocuklardaki çağrışımları gün yüzüne çıkartıyorlar ve artık çözüm bulmuş oluyorsunuz" diye konuştu.

"Bir çocuğun kalbine dokunmak biz öğretmenler için büyük bir mutluluk"

Gaziantep’te Olcay Külah Ortaokulunda görevli İngilizce Öğretmeni Zehra Sarı, eğitim öğretimin dört duvardan sınırlı olmadığını söyleyerek, "Eğitim her yerdedir. Bu çerçevede evde eğitim verdiğimiz kas hastası öğrencimiz var. Örgün eğitime hiçbir şekilde katılamamış bir öğrencimiz. Bu şekilde bir talep geldi ve sevinerek kabul ettim. Bir çocuğun kalbine dokunmak biz öğretmenler için büyük bir mutluluk. Yaklaşık 3 yıldır öğrencimizle evde dersleri sürdürüyoruz. Şu anda biraz rahatsızlandı, uzun süredir hastanede. Bir an önce iyileşmesini ve eğitimlerimize devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gazze’deki öğrencilerle online görüşmeler gerçekleştirdim"

Pandemi sürecinde uzaktan eğitimin büyük bir önem kazandığını ve bunu fırsata çevirdiklerini belirten Sarı, şunları ifade etti:

"Gazze’de bulunan İngilizce öğretmenleriyle de sosyal medya üzerinden irtibat kurarak onlarla programlar yaptık. Programda oradaki çocukların içerisinde bulunmuş olduğu ortamı, dehşeti görebiliyorduk. Arkadaşlarımla uzun zamandır görüşemiyorum. Ateşkesle birlikte arkadaşımla görüşme imkanı buldum ama konuşabilecek durumda değildi. Ateşkesin sağlanıp, öğrencilerin normal hayatına dönerek okullarına gitmelerini bekliyoruz. Savaşın son bulup onlarla tekrar bir araya gelmek istiyoruz. Gazzeli çocuklarla yüz yüze de görüşmek istiyoruz."