81 ilden toprağın getirildiği Anıt Ağacı'ndaki törenle şehitler anıldı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen törende Anıt Ağacı’nın önüne Türkiye haritası yapılarak, haritaya 81 ilden getirilen toprak konuldu.

Kızılcahamam Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle düzenlenen programda, Aşağı Merkez Camii’nde kılınan cuma namazının ardından Şehit Farih Duru Parkı’nda 81 ilde şehit düşen asker, polis ve güvenlik güçlerinin künyelerinin bulunduğu Anıt Ağacı’nın önünde tören düzenlendi. Törende ağacın önüne Türkiye haritası yapılarak, haritaya 81 ilden getirilen topraklar konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Aşağı Camii Müezzini Mehmet Metin’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Programda konuşan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “1980 yılından bu yana ülkemizde şehit olan bütün şehitlerimizin künyesi bu ağaçta bulunmaktadır. Biz bunun üzerine ne katabiliriz diye düşünerek 81 ilimizin toprağını bu ağacın altında bulunduralım istedik. Her ilin toprağını da Türkiye haritasındaki bulundukları yerlere koyarak anlamlı bir görsel ortaya çıkarmak istedik ama toprakların bir kısmı istediğimiz belediyelerimizden gelmedi, bizler de kendi imkanlarımızla temin ederek 81 ilimizin toprağını şehit ağacımızın dibine serptik. Bu etkinliği de 18 Mart Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde düzenleyerek anlam katmak istedik” dedi.

Konuşmaların ardından aralarında deprem bölgesindeki Kızılcahamamlı şehit Uzman Çavuş Mustafa Gökmen’in de bulunduğu künyeler protokol tarafından ağaca çakılırken, şehit Uzman Çavuş Mustafa Gökmen’in künyesini eşi Aliye Gökmen ailesiyle birlikte astı.

Etkinliğe Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, siyasi parti ilçe başkanları, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.