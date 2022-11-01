81 yaşında yaptığı sanatla hayran bırakıyor

Bursa’da, kılıç ve kama ustası olan 81 yaşındaki Devlet Sanatçısı Yılmaz Emen, bir gözünü kaybetmesine rağmen yaptığı eserlerle kendine hayran bırakıyor.

Bursa bıçakçılar çarşında 1950 yılında bıçak ve kılıç ustasının yanına çırak olarak giren Yılmaz Emen, (81) 60 yıl bu işi yaptıktan sonra çatal ve kaşıkları sanat eserine dönüştürmeye başladı. Emen, çatal ve kaşıkları keserek çeşitli insan ve hayvan figürleri yapıyor. Bu yaptığı eserlerden dünyanın farklı ülkelerinde 99 sergi açtı. Ustanın yaptığı kılıçlar İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’ten, ABD eski başkanlarından Richard Nixon’a kadar birçok dünya liderine hediye edildi. Yaptığı kılıçlar, dönemin Cumhurbaşkanları Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Abdullah Gül’e de hediye edilen Yılmaz Emen, 2000 yılında sağ gözünü yitirip, sol gözünde de görme kaybı yaşayınca, ağır metal işlerinden uzak kaldı. Sanat işlerine ağırlık veren Emen, evinin bir odasına taşıdığı atölyesinde, çatal ve kaşıklarla yel değirmeni, Eros ve fülüt çalan insan figürleri yapmaya başladı. Bu figürler de büyük ilgi gördü. Sadece bu malzemeleri kullanarak yaptığı 15 parçadan oluşan Don Kişot ile romanın ana karakterlerinden biri olan Sancho Panza ve Yel Değirmeni figürleri, kitabın yayımlanmasının 400’üncü yıl dönümünde İspanya’da sergilendi.

1974 ve 1975 yıllarında ülke üstün hizmet beratı, 2005’te ise Devlet Sanatçısı Ünvanı ile ödüllendirildiğini ifade eden Yılmaz Emen, "İlerleyen yaşıma ve gözümdeki rahatsızlıklara rağmen işimi severek yapıyorum. Yaptığım eserlerin anatomik yapısını elektrik kaynağı yığmalarıyla yapıyordum. Ağrı sızı hissetmedim. 2-3 gün içerisinde gözümün birini kaybettim. Göz tansiyonu olmuşum. Haberim de yok. Bu halimle, içimden geldiği için hala çalışıyorum. Boş kaldıkça yine eserlerimi yapmaya devam ediyorum. Ağır metali yapamayınca, mutfaktaki eşyalara yöneldim. Mutfak eşyalarını yemek yapmak dışında nasıl kullanabilirim diye düşündüm. Daha sonra böyle bir şey aklıma geldi. Çatal bıçaktan süs eşyaları yapmaya başladım. 25-30 figürle bu işi yapmaya devam ediyorum. Bütün malzemelerim mutfak malzemelerinden oluşuyor. Çatal, kaşık, bıçak, çay kaşığı, çaydanlık gibi malzemeleri kullanıyorum. Bir anda bir figür aklıma geliyor. Hemen mutfak gereçlerini alıp yapmaya başlıyorum. İlerlemiş yaşıma rağmen işimi severek yapıyorum. Dünyanın farklı ülkelerinde 99 adet sergi açtım. 100 sergimi Bursa’da açacağım. Yetkililere sesleniyorum. Bursa’da bir müze açılması halinde elimdeki tüm eserlerimi bu müzeye bağışlayacağım. Çatal ve kaşıktan yaptığım eserleri isteyenlere satıyorum. Bu ürünleri alan kişiler hediye olarak götürüyor" dedi.