81 yaşındaki şahıs köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı

Edirne'de 81 yaşındaki şahıs, köy kahvesinde bakılan köpeği elindeki bastonuyla dakikalarca dövdü. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

81 yaşındaki şahıs köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’de 81 yaşındaki şahıs, köy kahvesinde bakılan köpeği elindeki bastonuyla dakikalarca dövdü. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde Fahrettin D. (81), köy kahvehanesinin kullanılmayan bölümünde yakaladığı köpeğe elindeki bastonuyla defalarca vurdu. Köpeğin sesini duyan vatandaşların tepki göstermesi üzerine, Fahrettin D. dakikalar sonra kahvehanenin kapısını açarak köpeği bıraktı.

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Köpeğin sahibi olaydan sonra güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince korku dolu anları gördü. Fahrettin D.’nin köpeği dakikalarca bastonla dövdüğü güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.