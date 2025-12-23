82 yaşındaki emekli müsteşar koro şefliği yapıyor

Burhaniye ilçesinde, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşarlığından emekli 82 yaşındaki Tuğrul Atatüre Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Korosunun şefliğini yapıyor. Müziğe ilkokul 3.Sınıfta mandolin çalarak başladığını kaydeden Atatüre, müzik tutkusunun kendisini ayakta tuttuğunu söyledi.

Burhaniye’de 82 yaşındaki Tuğrul Atatüre, 3 yıldan beri Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosunun şefliğini yapıyor. Müziğe ilkokul 3.sınıfta mandolin çalarak başlayan, Atatüre, 50 yaşında da Ud çalmaya başladığını söyledi. Bakırköy Musiki Konservatuvarında kurucuları arasında da yer alan Tuğrul Atatüre, 3 yıl önce, uzun sure ud çaldığı koronun şefliğini üstlendi. Müziğin kendisini ayakta tuttuğunu kaydeden Tuğrul Atatüre, "3 yıldır Körfez Gönül Dostları Derneğinin koro şefliğini yapıyorum. Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı mütevelli üyesi kurucusuyum. Uzun yıllar yöneticiliğini yaptım. Artık Burhaniye ye yerleşince orasını mütevelli heyet olarak takip ediyorum. Yardım ediyorum. Müzik bizim için bir yaşam gerçeği. Bu gerçek her zaman beni ayakta tutuyor. Herkesi de tutuyor görüyorum. Dolayısıyla müzikle uğraşarak bu topluma ufacık da olsa terapi yapmaya çalışıyoruz. Ne diyeyim. Diyecek o kadar çok şey var ki. Bütün emelim Türk müziğinin yozlaşmaması. O yozlaşmanın karşısında durabilecek kadar güçlü olarak ayakta kalmaya gayret edelim. Koromuzu da o anlayışla yetiştirmeye çalışıyoruz. Onları da bu uyumu sağlamaya yönlendiriyoruz. Hepsi de çok değerli. Konseri dinlemeye gelenlerin yüzündeki memnuniyeti bize dünyanın bütün cevherini verseler kar etmez. Benim bu Burhaniye‘ye çok sevgim var. Burhaniye ye yerleştim. Diyecek çok şey var. Koro şefliğine devam ediyorum" dedi.