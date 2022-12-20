83 Yaşındaki Nedime nineden duygulandıran sözler: 'Devletimiz güçlü olsun bize yeter'

Bursa’da 83 yaşındaki Nedime Özbay’ın Belediye Başkanı Davut Aydın’ın bir isteğin var mı sorusuna verdiği "Ne isteyeyim oğlum. Devletimiz iyi ve güçlü olsun bize yeter" demesi herkesi duygulandı.

Vatandaşlar ile bir araya gelerek onlarla sohbet eden Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçeye bağlı Eğerce Mahallesi’nde yapılan çalışmaları yerinde incelerken; 83 yaşındaki Nedime Özbay yanına giderek elini öptü. Başkan Aydın’ın "Bir emrin var mı anacım diye" sorduğu soruya "Ne isteyeyim oğlum, devletimiz iyi ve güçlü olsun bize yeter. Bak köyün sokaklarını yollarını yapıyorsunuz imkan varsa hepsi oluyor. Halimizi hatırımızı sordun, bizi mutlu ettin. Rabbim yardımcınız olsun. Biz seni ve devletimizi seviyoruz. Bizlerin hatırını sorun ara sıra çaya gelin bize yeter. Dua ediyorum sizlere her şeyin başı sağlık" karşılığını veren Nedime nine duygulandırdı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da, “Halkımızın duasını almak onların istek ve beklentilerine çözüm bulabilmekten daha değerli bir şey var mı bu dünyada? Nedime annemizin samimiyeti devlet aşkı bizlere moral olurken, sevindirdi. İşte vatan sevgisi işte devlet sevgisi çok duygulandım. Rabbim kendisine sağlık huzur versin. İşte gönül belediyeciliği budur. Bu dualar olduğu sürece ülkemizin önünde hiç kimse duramaz" dedi.