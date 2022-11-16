830 yaşındaki zeytin ağacından özel hasat

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde bulunan 830 yaşındaki zeytin ağacı meyve vermeye devam ediyor. Ağaçtaki zeytinler, elle ve tırmıkların yardımıyla özenle hasat edildi.

Bölgenin en büyük zeytin üretim merkezlerinden olan Edremit, asırlık zeytin ağaçları ile dikkat çekiyor. Edremit’in termal turistik mahallesi Güre beldesi de çok sayıda asırlık ağaca ev sahipliği yapıyor. Bir termal otelin bahçesinde bulunan 830 yaşındaki zeytin ağacı, diğer asırlık ağaçlar ile birlikte mevsimi gelince hasat ediliyor. 830 yıllık zeytin ağacının hasadı, geleneksel yöntemler yerine elle ve tırmıklar ile ağaca zarar vermeden yapılıyor.

Ramada Resort Kazdağları Thermal Otel Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öngen, zeytin ağaçlarının çok uzun zamandan bu yana bölgede var olduğunu ifade ederek, “Zeytin bu toprakların ölmez ağacı. Kazdağları’nın gerçek altını. Dünyanın ilk yazılı destanında Iyonyalı Homeros aynen şöyle diyor, ’Siz gelmeden önce de buradaydım. Siz gittikten sonra da burada olacağım’" dedi.

Bölgede ekim ayı ile birlikte hasadın başladığını ifade eden Öngen, “Zeytin, Kazdağları ve Edremit Körfezi’nin en değerli varlığı. Ekim ayında erken hasat toplanması başladı. İşte şu anda hasat yeni yeni devam ediyor. Verim körfezde çok güzel. Sanıyorum bu iki üç ay filan sürecek” diye konuştu.

Bölgede çok sayıda asırlık ağaç olduğunun altını çizen Öngen, “Şu arkamızda gördüğümüz ağaç 600 yaşında, karşımızdaki ağaç 830 yaşında. Biz bu ağaçlara gözümüz gibi bakıyoruz, koruyoruz. Tabii bunlar meyve vermeye devam ediyor. İnsanlığa hizmet etmeyi sürdürüyorlar. Özellikle otelimize gelen misafirlerimize ve bilhassa zeytin ağacının değeriyle ve zeytin meyvesinin kutsalıyla tanıştırmada muhteşem bir imkan sunuyor bize” şeklinde konuştu.