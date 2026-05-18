84 yaşında, hobi olarak başladığı keçe sanatında şuan kendi sergisini açmak istiyor

Türkiye’nin farklı kentlerinde uzun yıllar Almanca öğretmenliği yaptıktan sonra emekli olan 84 yaşındaki Sebahat Ürkmez, hobi olarak başladığı geleneksel el sanatlarında usta öğreticiliğe kadar yükseldi. Yaşama sanatla tutunduğunu belirten Ürkmez, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ürettiği keçe işleme eserleriyle kişisel sergisini açmaya hazırlanıyor.

Eğitim hayatına adadığı yılların ardından emeklilik günlerini boş geçirmek istemeyen Sebahat Ürkmez, 10 sene önce Adapazarı’nda misafir olarak gittiği Halk Eğitim merkezinde sanatla tanıştı. Kurslara başlayan Ürkmez, çini ve rölyef çalışmalarının ardından keçe işleme sanatına yöneldi. Katıldığı ustalık sınavından 100 tam puan alarak başarı belgesi alan 2 çocuk annesi emektar öğretmen, azmiyle çevresindeki ev hanımlarına ve kursiyerlere de örnek oluyor.

"İlk tablom çingene kızı oldu"

Sanata başlama sürecini ve geçmişini aktaran Sebahat Ürkmez, "Emekli Almanca öğretmeniyim. Türkiye’nin değişik şehirlerinde öğretmenlik yaptım. Emekli olduktan sonra kendime hobi olarak seçtiğim sanata yöneldim. Önce çini öğrendim. Rölyefler yapmaya başladım. Keçeyi bir yerde görüp çok ilgimi çektiği için keçeye başladım ve ilk tablomu ’Çingene Kızı’ olarak tamamladım. Keçeyi ilk öğrendiğim zaman yaptığım bir eser. Küçükken annem babam ayrılmıştı, ayrılmadan evvel babamın çok resmini yapmıştım. Demek ki bir yeteneğim varmış sanata karşı ki, daha sonraki yıllarda bu sanata yöneldim. Başarılı olduğumu da söylüyorlar" dedi.

"İlk sergime öğrencilerim geldi"

Açtığı sergide yıllar önce mezun ettiği öğrencilerinin kendisini yalnız bırakmadığını ifade eden Ürkmez, "Pandemi döneminde Halk Eğitim Kurum Müdürü’müzün isteğiyle sergi açtım. Çok ilgi gördü. İlginç olan şu ki; Zonguldak’ta ilk mezun ettiğim öğrencilerim, bir araba dolusu toplanıp gelmişlerdi. Görünce tanıyamadım diyebilirim. Çünkü onlar ile aramızda 5-6 yaş fark vardı. Onları görünce çok mutlu oldum ve pek çok Almanca öğretmeni mezun oldu. ’Hocam sizden feyz aldık, sanata yöneldik, şuanda emekliyiz ama sanat yapmaya çalışıyoruz’ dediler. Kimi keman çalıyor, kimi resim yapıyor, kimi Almanca öğretmeni oldu. 6 tane Almanca öğretmeni öğrencim var. Çok mutlu ediyor insanı" diye konuştu

"Ustalık sınavından 100 puan ile ödüllendirildim"

Her doğum gününde kendine bir başarı hediye ettiğini dile getiren emektar eğitimci, "Buraya yani Halk Eğitim Merkezi’ne geliş nedenim hayat boyu öğrenmede, kursiyer arkadaşlarıma, çevremdeki ev hanımlarına örnek olmak, onları güçlendirmek, onları heveslendirmek gayesiyle buraya geliyorum ve onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Her zaman doğum günümde kendime hediyeler yapmayı çok seviyorum. Geçen ustalık sınavına girdim. 100 puan üzerinden 100 ile ödüllendirilmişim. Bu beni teşvik etti. Dekoratif el sanatları ustalık belgesini aldım. Bu seneki doğum günümde dedim ki, bunun bir üst derecesi olan usta öğreticilik sınavına gireyim. Orada da çok başarılı oldum. Diplomamı aldım, çok mutluyum tabi ki" şeklinde konuştu.

"Hayata dört elle sarılıyorum, boş durmak istemiyorum"

Aynı yaştaki kişilere ve kadınlara üretken olma çağrısında bulunan Sebahat Ürkmez, "Yaşlılığın kötü bir şey olduğunu söylüyorlar ama insanın bir meşgalesi varsa özellikle sanat dalında her kadının, her insanın mutlaka el sanatlarına karşı bir eğilimi vardır. Ben herkese boş durmamalarını tavsiye ediyorum. Hayata dört elle sarılıyorum, boş durmak istemiyorum. Elimden gelen her şeyi yapabiliyorum" ifadelerini kullandı.