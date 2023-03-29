850 milyon dijital kaynak depremzede öğrencilerin kullanımına açıldı

2,5 milyon basılı kitap ve 850 milyon dijital kaynağa erişim sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphane, depremzede öğrencilerin kullanımına açıldı.

Türkiye’de yaşanan depremlerin yaraları sarılırken, destek verilmesi gereken en önemli konuların başında eğitim olanaklarının artırılması geliyor. Yakın Doğu Üniversitesi de deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerin bilgiye erişim olanaklarını desteklemek için 2,5 milyon basılı kitap ve 850 milyon dijital kaynağa erişim sağlayan ve dünyanın sayılı kütüphaneleri arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’yi depremzede öğrencilerin kullanımına açtı. Kütüphane, 850 milyon dijital kaynağa 7/24 erişim imkanı sunuyor.

Depremzede öğrencilerin, Büyük Kütüphane’den yararlanmak için E-Devlet’ten alacakları barkodlu ikametgah belgesi, öğrenci belgesi ve kimlik bilgileri ile [email protected] adresi üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacak.

Üniversite, Türkiye’de yaşanan depremden etkilenen 3 bin 200 öğrencisi için daha önce pek çok önemli karar açıklamıştı. Depremzede öğrencilerinin 2022-2023 Bahar Dönemi borçlarını silen üniversite, kampüs içerisindeki yurtlarında bulunan 470 yatak kapasitesini de barınma ihtiyacı duyan depremzede öğrencilerine ücretsiz olarak tahsis etti. Kurum, aynı zamanda depremzede öğrencilerine sabah ve akşam olmak üzere iki öğün ücretsiz yemek vermeye de devam ediyor.

Büyük Kütüphane’nin depremzede öğrencilere uzaktan erişime açılması ile birlikte üniversite, depremzede öğrencilere verdiği desteği genişleterek sadece kendi öğrencilerine değil deprem bölgesinde yaşayan bütün öğrencileri kapsayacak şekilde genişletmiş oldu.

"850 milyon dijital kaynağı tüm depremzede öğrencilerin kullanımına açarak eğitim ihtiyaçlarına destek vermeyi amaçlıyoruz"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından aldıkları kararları hızla uygulamaya koyarak ana vatanın ve Türk halkının yanında olduklarını söyleyen YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Ana vatan Türkiye’mize ve gençlerimize duyduğumuz sorumluluğun gereği olarak; 850 milyon dijital kaynağa erişim sağlayan Yakın Doğu oluşumu kütüphanelerimizi, kitaba ve bilgiye erişmekte sıkıntı yaşayan tüm depremzede öğrencilerin kullanımına açarak bölgedeki eğitim ihtiyaçlarına da destek vermeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.