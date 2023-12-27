86 bin hastaya 1 milyon 500 bin sağlık hizmeti

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak 2010 yılında başlayan Evde Hasta Bakım ve Ambulansla Hasta Nakil Hizmetleri ile bugüne kadar sisteme kayıtlı 86 bine yakın hastaya toplamda 1 milyon 500 bin kez sağlık hizmeti verildi. Sadece 2023 yılı içinde 11 bin kayıtlı hastaya 150 bin kez sağlık hizmeti verilirken, 32 bin hastanın ise ambulansla hastaneye nakli sağlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2010 yılında, 22 personel, 6 araç ve 1973 hasta sayısı ile çalışmalarına başlayan Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri, bugün 154 personel, 48 araç ve 20 ambulansla bir sağlık ordusuna dönüştü. Aktif hasta sayısı her geçen yıl artarken, 2010 yılında 1973 hastaya verilen 28 bin 703 sağlık hizmeti sayısı, 2023 yılında 11 bin hastaya ve 150 bin hizmete ulaştı. Büyükşehir Belediyesi’nin evde sağlık hizmetinden yüzde 33.75 ile en fazla yararlananlar 75-84 yaş grubu oldu. Hizmet alanların yüzde 20.63’ünü 85-94 yaş grubu, yüzde 19.31’ini 65-74 yaş grubu ve yüzde 11.56’sını ise 55-64 yaş grubu oluşturdu.

Evde Hasta Bakım Merkezi ve Ambulans Servisi Hizmeti ile 2023 yılında 5 bin 394 doktor muayenesi, bin 918 FTR uzman ziyareti, 23 bin 915 fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti, 62 bin 577 hemşirelik hizmeti, 46 bin 6 bakım ve refakat hizmeti, 2 bin 384 sosyal inceleme ve 2 bin 806 psikolojik destek hizmeti verildi. 2 bin 935 hastanın evine temizlik hizmeti verilirken, 135’ü şehir dışı olmak üzere toplam 32 bin 44 hastanın da ambulansla hastaneye sevki sağlandı.

Fırsat buldukça evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşları evlerinde ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Sosyal belediyeciliğin gereği olarak zor ve sıkıntılı zamanlarda halkımıza katkı vermeye çalışıyoruz. Bu nedenle evde bakım hizmetlerini çok önemsiyorum. Evde sağlık hizmetleri 7 gün 24 saat kesintisiz süren bir hizmet. Her yıl binlerce vatandaşımıza bu manada destek sağlıyoruz. Ben tüm hastalarımıza şifa, büyük bir özveriyle çalışan sağlık ekibimize de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.