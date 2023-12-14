88. Büyük Atatürk Koşusu 24 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek

İlki 1936’da yılında düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu, 24 Aralık Pazar günü Ankara’da 88. kez gerçekleştirilecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek 88. Büyük Atatürk Koşusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde 25 Aralık Pazar günü yapılacak. 10,8 kilometre uzunluğundaki parkur, Dikmen Keklik Pınarı mevkiinden başlayıp, Ulus’taki Ankara Garı önünde sona erecek. 88. Büyük Atatürk Koşusu’na bu yıl 3 bini aşkın vatandaşın katılımı bekleniyor.

"Sınavlardan dolayı kimsenin mağduriyet yaşamasını istemiyoruz"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 88. Büyük Atatürk Koşusu öncesinde Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’nde basın toplantısı düzenlendi. Dikmen Keklik Pınarı’ndan başlayarak Ankara Tren Garı’nda tamamlanacak koşunun 10 bin 800 metre olduğunu belirten Başkan Fatih Çintimar, şunları kaydetti:

"Başkentin güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmasını arzu ediyoruz. Bu arzumuzla da bu koşuyu 24 Aralık Pazar günü saat 10.30’da gerçekleştireceğiz. Saat 10.30’da olmasının iki sebebi var. O gün sınavlar var. Sınavlardan dolayı kimsenin mağduriyet yaşamasını istemiyoruz. Bunun için 10.30’a yarışmanın başlangıç saati alındı. İlk koşu 1936 yılında koşulmuş ve Galip Darılmaz isimli milli sporcumuz kazanmış. Erkeklerde en fazla Şükrü Saban ve Mehmet Yurdadön 8’er kez kazanmış, bayanlar 1992 yılında ilk defa başlamış ve Lale Öztürk tarafından kazanılmış. Bu yarışmalara yabancı uyruklu sporcular 2002 yılından itibaren katılmaya başlamış ama 2014 yılında uluslararası statüye kavuşturularak uluslararası statüde yapılan bir yarışma haline getirilmiştir."

88. Büyük Atatürk Koşusu’na katılmak isteyen vatandaşlar, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun https://www.taf.org.tr/ internet adresinden 22 Aralık Cuma gününe kadar kayıt yapabilecek.