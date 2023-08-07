88. Dursunbey Panayırı 10 Ağustos'ta Başlayacak

Dursunbey Belediyesi tarafından organize edilen Dursunbey Panayırı 10-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Bu yıl 88. si gerçekleşecek olan Dursunbey Panayırı 10 Ağustos Perşembe günü başlayacak, 15 Ağustos Salı günü ise son bulacak. Bir çok etkinliğinde yer alacağı Dursunbey emtia panayırı 6 gün sürecek. Yer satış ihalesi gerçekleşen panayırda boş satış alanı kalmadı. Bölgenin en büyük panayırı olan Dursunbey Panayırında bir çok sürpriz etkinlik te katılımcılar ile buluşacak.