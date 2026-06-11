88 şoför ve 23 markete 411 bin TL ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısında 124 gündem maddesi karara bağlanırken, vatandaşın sağlığı ve güvenliğine yönelik denetimlerde 88 şoföre 326 bin, tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen 23 markete ise 85 bin TL idari para cezası uygulandı. Toplamda 411 bin TL’yi aşan ceza encümende karara bağlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin haftalık olağan encümen toplantısında 124 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Emlak ve İstimlak Dairesi, Ulaşım Dairesi, Zabıta Dairesi, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi, İmar ve Şehircilik Dairesi ve Kentsel Dönüşüm Dairesi’nin gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda kiralama ihaleleri de düzenledi. Körfez Güney Mahallesi Rıhtım Caddesi’nde bulunan balık ekmek satış yeri 3 yıllığına açık teklif usulü ile kiralama ihalesine çıkarıldı. Balık ekmek satış yeri için 3 istekli teklif sundu. 33 bin TL muhammen bedel ile kiralama ihalesi yapılan satış yeri için en yüksek teklif 51 bin TL olarak açıklandı.

Çayırova’daki çay bahçesine 30 bin 500 TL teklif

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Hasret Sokak’ta bulunan kafeterya-çay bahçesi 3 yıllığına kiralama ihalesine çıkarıldı. Tek isteklinin katıldığı çay bahçesi ihalesinde teklif edilen rakam 30 bin 500 TL oldu. Derince Sırrıpaşa (İbnisina) Mahallesi 1977 Ada 10 ve 12 numaralı parseller arasında bulunan dernek sosyal tesis yeri 10 yıllığına kiralama ihalesine çıkarıldı. Dernek yeri için ihaleye tek istekli katıldı, söz konusu teklif 4 bin 100 TL olarak açıklandı.

Sandık tamir ve satış yeri 3 yıllığına kiralanacak

Başiskele Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi No: 264 adresinde bulunan Merkez Hal Tesisleri (sandık tamir ve satış yeri) muhammen bedeli 2 bin 500 TL olarak 3 yıllığına kiralama ihalesine çıkarıldı. Tek isteklinin katıldığı ihalede tamir ve satış yeri için 2 bin 700 TL teklif sunuldu.

88 şoföre işlem yapıldı

Encümen toplantısında ihalelerin ardından gündem maddeleri masaya yatırıldı. Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan denetimlerde 88 şoföre işlem yapıldığı belirtildi. Şoförlerin; sefer saatine uymadığı, güzergah dışına çıktığı, gereksiz bekleme yaptığı, güzergahını tamamlamadığı, belde harici yolcu taşıdığı, aracında havalı korna bulundurmadığı, sefer sırasında sigara içtiği, personel çalışma belgesinin olmadığı tespit edildi. Söz konusu şoförlere toplamda 326 bin 40 TL idari para cezası uygulandı.

23 markete tarihi geçmiş ürün cezası

Büyükşehir belediyesinin vatandaşın sağlığı konusundaki hassasiyeti yapılan denetimlerde de kendini gösteriyor. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığınca marketlere yapılan denetimlerde 23 marketin son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı kayıtlara geçti. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri raflarından kaldırmayan 23 markete 85 bin 215 idari para cezası uygulandı.