89 adet otobüs hattı için ihale yapıldı

Bilecik’te 89 özel halk otobüsü hattının ihalesi yapıldı.

Belediyece çalışma ruhsatı verme yöntemi uygulanmak suretiyle belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde ve belirlenen şehir içi toplu taşıma hat güzergahlarında özel halk otobüsü vasıtasıyla yolcu taşımacılığı yaptırmak amacıyla 89 adet otobüs hattının ihalesi yapıldı. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ihaleye Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı başkanlık yaptı. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüne göre toplamda 92 adet otobüs hattından 89’u ayrı ayrı olarak 20 yıllığına ihale edildi.

‘’Halkımıza ulaşımda en iyi hizmeti vermek için birlikte çalışacağız’’

İhale sonrasında kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Öncelikle ihalede yer alan ve kazanan tüm dolmuş esnafımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bilecik ve halkımız için bundan sonra da ulaşımda en iyi hizmeti vermek için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Dolmuş esnafı da ihalenin açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, katkıları dolayısıyla Belediye Başkan V. Subaşı’na teşekkür etti.