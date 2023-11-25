89 milletten çocuk Gazze için buluştu...Ten renkleri farklı, acıları ve tepkileri aynı

Bursa’da 89 farklı ülkeden 155 öğrenci Osmanlı Devletinin Kurucusu Osmangazi Han’ın türbesi önünde bir araya gelip "Gazze’deki İsrail zulüm son bulsun, çocuklar ölmesin" çağrısında bulundu. Bursa’nın işgal yıllarında meclise asılan Puşide-i siyah örtüyü boyunlarına asan yabancı öğrenciler "Gazze’nin üzerindeki Puşide-i siyahı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaldıracak" dedi.

Bursa’da 89 farklı ülkeden 155 öğrencinin eğitim gördüğü proje okulu Osmangazi Belediyesi Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesinin öğrencileri, İsrail’in Filistin’e saldırılarını kınadı. Ülkelerine ait yöresel kıyafetlerini giyen çok sayıda öğrenci, Tophane Meydanı’ndaki Osman Gazi Türbesi önünde bir araya geldi.

Ellerinde "Gazze’nin üzerindeki puşide-i siyahı kaldıracağız." yazılı siyah puşideler bulunan öğrenciler, Türkiye, Filistin ve kendi ülkelerinin bayraklarıyla Gazzeli mazlumlara desteklerini bildirdi. AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da etkinliğe katılarak öğrencilere destek verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, uluslararası öğrencilerin İsrail’in Gazze’ye uyguladığı zulme kayıtsız kalmadığını söyledi. Puşide-i siyahın, Kurtuluş Savaşı’nda Yunan askerleri Bursa’yı işgal ettiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsüne konulan siyah örtü olduğunu hatırlatan Dündar, "Öğrenciler buradan diyorlar ki ’Biz ümmet olarak uluslararası arenaya buradan sesleniyoruz. Diyoruz ki İsrail’in yapmış olduğu soykırımı, zulmü kınıyoruz. Burada bizlerin buluşmasıyla bu soykırıma, zulme, dünyada tek karşı çıkan bir lider Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasındayız, onunla birlikteyiz. Onu yalnız bırakmıyoruz.’ Bu düşünceyle bu arkadaşlarımız burada. Gazze üzerindeki puşide-i siyah örtüsünün ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldıracağına inanarak bu örtüyü dağıtıyorlar. Dolayısıyla bizler de buradan, bu öğrencilerimizle inşallah en kısa zamanda İsrail’in uygulamış olduğu katliamın, zulmün ve Gazze üzerindeki bu kara örtünün kaldırılması için bir adım başlatmış oluyoruz" dedi.

Öğrencilerden Kosovalı Erjon Hashani de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin için çok şey yaptığını, ancak diğer ülkelerin cumhurbaşkanlarının sessiz kaldığını söyledi. İsrail’i kınadıklarını anlatan Hashani, "Biz okulumuzda farklı ülkelerden, farklı milletlerden olsak da ümmet olarak kardeş gibi yaşıyoruz. Bence diğer devletler Türkiye’yi örnek alıp birlik ve beraberlik içinde Gazze’ye sahip çıkmalıdır" dedi.

Beninli Abdul Hannan Abdul Aziz Salifu da İsrail’in yaklaşık 70 yıldır Filistin’e zulüm yaptığını belirterek, "Bu zulüm bizi çok üzüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yalnız olmadığını göstermek istiyoruz. Diğer milletlerden de güçlü bir destek bekliyoruz. Ben inanıyorum ki Gazze’deki zulmü biterecek tek kişi Recep Tayyip Erdoğan’dır." ifadesini kullandı.

İranlı Muhammed Sadeq Shahnavazi de İslam aleminin bir sancağın altında birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Öğrenciler, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osmangazi Han’ın türbesini ziyaret edip hep birlikte dua okuduktan sonra türbenin kapısında nöbet bekleyen Osmanlı Alplerinin devir teslimini izledi ve ardından da toplanan kalabalığa "Gazze’nin üzerindeki Puşide-i Siyahı Recep Tayyip Erdoğan kaldıracak" yazılı örtüleri dağıttı.