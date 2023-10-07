9. Ankara Erzurum Günleri Ankara'da başladı

Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı’nın (ESAV) üstlendiği ve bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen Erzurum tanıtım günleri bugün itibari ile Ankara’da başladı. Erzurum’a has yöresel ürün stantlarının kurulduğu alanda halk oyunları da katılımcıların beğenisini kazandı. Ankara’da, Erzurum’un yaşatılmayı hedeflendiği fuara rekor katılım bekleniyor.

Cumhuriyet’in 1’inci yüzyılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı şehir Erzurum, Başkentlilerle buluştu. Ev sahipliğini ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nin yaptığı ve organizasyonunu Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı’nın üstlendiği ve bu yıl 9’uncusu gerçekleşen Erzurum tanıtım günleri bugün itibarıyla başladı. ESAV Başkanı Veysel Karani Aksungur, Ankara ile Erzurum arasında köprü kurma maksadıyla yapılan tanıtım günlerine Erzurumlu olan, olmayan herkesi davet etti. Kültür ve medeniyetler şehri tanıtım günlerinde, Erzurum’un kültürel değerlerinden yöresel ürünlerine ve halk oyunlarına kadar tüm değerleri katılımcılara sunuluyor.

Erzurum Tanıtım Günleri için rekor katılım bekleniyor

ESAV Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur, Ankara’da Erzurum’u yaşatmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Karani Aksungur, başta Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, ticaret odası ve borsası, sivil toplum kuruluşları ile esnaf ve tüm hemşehrilerin desteklediği Ankara Erzurum Günleri’nin, titiz bir çalışmayla yürütüldüğünü aktardı. Aksungur ayrıca Erzurum Tanıtım Günleri’ne rekor bir katılım beklediklerini söyledi. Erzurum’um tüm ilçelerinden gelen geleneksel ürünlerin yer aldığı fuar, 8 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.