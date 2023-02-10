9 aylık hamile kadın askeri helikopterle hastaneye sevk edildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Sakarkaya köyünde kurtarılan 9 aylık hamile bir kadın askeri helikopterle hastaneye sevk edildi.

9 aylık hamile kadın askeri helikopterle hastaneye sevk edildi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Sakarkaya köyünde kurtarılan 9 aylık hamile bir kadın askeri helikopterle hastaneye sevk edildi.

7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Deprem bölgesinde görevlendirilen Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 9 aylık hamile bir kadının askeri helikoptere taşınma anının görüntülerini paylaştı. Tekbıyıkoğlu, "Tüm gücümüzle sahadayız" diyerek, "Sakarkaya köyünde 9 aylık hamile bir hanımefendiyi hastaneye sevk etme operasyonumuz" ifadesini kullandı.