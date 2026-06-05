9 gündür haber alınamıyordu, cesedi çürümüş halde bulundu
Edirne'de kendisinden 9 gündür haber alınamayan 64 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.
Edirne’de kendisinden 9 gündür haber alınamayan 64 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.
Edirne’nin Barutluk Mahallesi Mumhane Sokak’ta yalnız yaşayan 64 yaşındaki Hüseyin Esperli’den 9 gündür haber alamayan komşuları, daireden koku gelmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla daireye giren sağlık görevlileri, Esperli’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay Yeri İnceleme Timi ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından, şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi çerçevesinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.