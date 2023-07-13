9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 6 bin 903 kaza meydana geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 6 bin 903 trafik kazasında 110 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı’nda yaşanan kazalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 6 bin 903 kaza meydana geldiğini ve 110 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti. Meydana gelen kazalarda 12 bin 393 vatandaş ise yaralandı.

Aşırı hız kazalara yol açan nedenler arasında ilk sırada

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptıkları araştırmalara göre Kurban Bayramı boyunca trafik kazalarına yol açan nedenlerin yüzde 37,3 ile aşırı hız, yüzde 14,5 ile geçiş önceliğine uymamak ve yüzde 12,4 ile şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamaktan meydana geldiğini bildirdi.