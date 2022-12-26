9. haftayı galibiyetle tamamlayan Bizim Kızlar:3, UNİCA Düzce Voleybol: 0

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 10. Gruptaki mücadelesini başarıyla sürdüren Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı 9. haftada karşılaştığı UNİCA Düzce Voleybol Takımını 3-0 mağlup etti.

Bozüyük Yeni Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı aynı zamanda kulüp Başkanı Ali Şahinoğlu, CHP İlçe Başkanı İhsan Esel, takıma sponsor olan fabrika yöneticileri, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü teknik ekibi ve voleybol sever Bozüyüklüler ilgi ile izledi. Voleybol severler için Cumhuriyet İlkokulu’nun önünden saat 13:00’ten itibaren dün test sürüşleri yapılan tramvaylar ile ücretsiz ring seferleri düzenlendi. Başkan Bakkalcıoğlu maç öncesinde takım ile görüşerek takıma başarılar diledi. Yoğun bir seyirci desteği ile oynanan maçı "Bizim Kızlar" 1. seti 25-19, 2. seti 25-17 ve 3. seti de 25-20’lik skorla 3-0 kazandı. Maçın set aralarında sundukları cimnastik gösterileri ile beğeniyle izlenen Bozüyük Belediyesi cimnastik branşı sporcuları da voleybolcu ablalarına destek oldular. Galibiyetle biten maçın sonunda Kaymakam Öztürk, Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu ve Başkan Yardımcısı Şahinoğlu ile birlikte sahaya inerek “Bizim Kızlar”ı ve teknik ekibi tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

Başkan Bakkalcıoğlu maç öncesinde ayrıca tramvaylara binerek maça gelen vatandaşlarla da görüşerek sohbet etti, fikir alışverişinde bulundu.