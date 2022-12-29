9 Nolu Aile Hekimliği'ne yeni doktor atandı

Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldesine yeni atanan doktor ile bir araya geldi.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 9 Nolu Aile Hekimliği’ne yeni atanan Dr. Muhammed Yasir Öztürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Beldede kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile aile hekimliğinin birinci basamak görevi yürüttüğünü belirten Başkan Yaman, Doktor Öztürk’e hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi. Başkan Yaman, ziyaret sonrasında “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim önceliğimizdir. Hayatımızı mutlu ve huzurlu geçirmenin en önemli yolu sağlıklı olmaktan geçmektedir. Bu sağlığımızı da doktorlarımıza borçluyuz. Kendisine yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.

Ziyaret sırasında Başkan Yaman’a AK Parti Bayırköy belde başkanı, kadın kolları başkanı ve meclis üyeleri eşlik etti.