9. tramvay raylara indi, son araç yolda

Kocaeli için özel tasarlanan tramvayların 9’uncusu raylara indirildi. 10 araçlık filonun son aracı da kısa sürede şehre getirilerek filoya dahil edilecek.

Kocaeli’de şehir içi ulaşımın çehresini değiştiren tramvay filosu güçlenmeye devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin satın aldığı 10 tramvay aracından 9’uncusu geçtiğimiz gün raylara indirildi. Vatandaşlara konforlu ulaşım sunmayı hedefleyen büyükşehir, son tramvay aracını da kısa süre içinde teslim alacak. Ankara’da üretilen ve Kocaeli için özel olarak tasarlanan tramvay araçları, ulaşımda vizyonun simgesi haline geldi. 33 metre uzunluğundaki modern araçlar, 298 yolcu kapasitesine sahip. 66 yolcu oturarak, 232 yolcu ayakta seyahat edebiliyor. Araçlar, son teknolojiye uygun olarak tasarlanırken bakım-onarım giderlerini minimumda tutacak şekilde dizayn edildi. Diğer yandan büyükşehir belediyesinin 10 tramvay aracı alımı kapsamında son araç da çok kısa süre içinde Kocaeli’ye ulaşacak. Böylece ulaşım filosu daha da güçlenecek.