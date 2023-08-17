9 yaşındaki Beril'in cenazesinde gözyaşları sel oldu

Yaklaşık 3 ay önce okullar tatile girdikten sonra lösemi teşhisi konan ve tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybeden 9 yaşındaki Beril Oskay, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Orhangazi’de Koç İlkokulu öğrencisi olan ve 112 Acil Tıp Teknisyeni Nejla Oskay ile Orhangazi Devlet Hastanesinde hemşire olan Özgür Oskay’ın 2 çocuklarından birisi olan 9 yaşındaki Beril Oskay, haziran ayındaki karne gününden 10 gün sonra rahatsızlandı. Yapılan kontroller sonrasında lösemi teşhisi konan ve o tarihten bu yana Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkolojisi bölümünde tedavi gören Beril Oskay sabah saatlerinde hastanede hayatını kaybetti.

Çakırlı’da son yolculuğuna uğurlandı

Beril’in cenazesi hastaneden alınarak Orhangazi’ye oradan da Çakırlı Mahallesi’ne getirildi. Beril Oskay’ın cenazesi Çakırlı’daki evlerine getirilerek burada dualar edildi ve helallik alındı. Anne Nejla ve baba Özgür Beril’in tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Yüzlerce insan katıldı

Çakırlı Camii’ne getirilen Beril Oskay’ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Beril’in cenazesine Belediye Başkanı Bekir Aydın, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sakarya, Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferit Alaybeyoğlu ile sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.