9 yaşındaki Elif, telefon almak için biriktirdiği parayı depremzedelere bağışladı

Sinop’ta 9 yaşındaki Elif Erva Koca, telefon almak için bir yıldır biriktirdiği kumbarasındaki parayı depremzedelere bağışladı. Minik Elif, “Telefonu daha sonra da alabilirim” dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından Sinop’ta valilik, belediyeler ve çeşitli STK’lar tarafından başlatılan yardım kampanyalarına çeşitli bağışlar devam ediyor. Sinop’ta yaşayan ve yaklaşık 1 yıldır telefon almak için para biriktiren 9 yaşındaki Elif Erva Koca, deprem bölgesine gönderilmek üzere kumbarasına bir de not yazarak yardım derneğine teslim etti.

“Telefonu daha sonra da alabilirim”

Minik Elif, kağıda “Uzun zamandır telefon almak için biriktirdiğim paramı sizlere vermeye karar verdim. O an telefonu daha sonra da alabilirim diye düşündüm. Sizlerin bizlere şu an ihtiyacı var dedim” şeklinde not düştü.

Yardım teklifini duyduğunda çok duygulandığını söyleyen baba Ferhat Koca, “Depremin 2. günüydü. Sabah evden çıkarken kızım kumbarasını uzattı. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için bağışlamak istediğini söyledi. Bende ona ’bu parayı sen telefon için biriktirdin’ dedim. O da ’Olsun baba, tekrardan biriktirip telefon alabilirim. Oradaki insanların daha çok ihtiyacı var’ dedi. Duygulandım. Gözlerim doldu ve kucaklaştık" şeklinde konuştu.