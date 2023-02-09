9 yaşındaki minik Zeynep kumbarasını depremzedeler için bağışladı

Bitlis’te depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına kumbarasını bağışlayan 9 yaşındaki Zeynep Zişan Uludağ duygu dolu anlar yaşattı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 9 saat arayla 2 depremin ardından 10 ilde yaşanan yıkımlarda arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, ülke genelinde de bölgeye yardım kampanyaları devam ediyor. Bu çerçevede depremin ilk gününden bu güne kadar Bitlis halkı da seferber olarak yardım kampanyasına katıldı. 7’den 70’e herkesin yardım kampanyasına katıldığı Bitlis’te aldığı harçlıklarını biriktirdiği kumbarasını Bitlis Belediyesi tarafından yürütülen destek kampanyasına bağışlayan 9 yaşındaki Zeynep Zişan Uludağ, kumbarasını Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’a teslim etti.

Türkiye’nin değişik bölgelerinden ayni ve nakdi yardımların ulaştırıldığı deprem bölgesine Bitlis’ten de duygulandıran bir destek geldi. Kumbarayı teslim alan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, duygulandıran destek için “İşte biz küçüğüyle büyüğüyle yedisiyle yetmişiyle böyle bir milletiz” dedi.

Tanğlay yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“Zeynep Zişan Uludağ’ı kendi kumbarasını bizim itfaiye alanındaki depremzedelere yardım gönderdiğimiz alana getirdi. Kendi kumbarasıyla depremzedelere yardım etmek istiyor. Bizde onun kumbarasını alacağız. Depremzedelere yardım olarak ileteceğiz. İşte biz küçüğüyle büyüğüyle yedisiyle yetmişiyle böyle bir milletiz. Bugün böyle bir günde üşenmemiş bu havanın soğukluğunda -15 derecede yerde 4 metre kar varken üşenmeden çıkıp bu havada buraya gelerek kumbarasını bize etti. Biz buna çok teşekkür ederiz. Böyle geleceğimiz böyle çocuklarımız olduğu müddetçe inşallah bu ülkeye hiçbir şey olmayacak. Yine bu kötü günlerde bu ülkeyi iyi günlere taşıyacağız. Ben hemşerilerimiz adına bu küçük yavrucağımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. En kısa zamanda kumbarasını depremzedelere iletiyoruz. Kendisine bu duyarlılığı için teşekkür ediyoruz.”

Televizyonda çocukların üşüdüğünü ve ağladıklarını görünce çok üzüldüğünü belirten Zeynep Zişan Uludağ ise kendisinin de onlara destek olmak adına kumbarasında biriktirdiği tüm parasını bağışladığını söyledi.