90. Büyük Atatürk Koşusu gerçekleştirildi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ankara’ya gelişinin 106. yıl dönümü nedeniyle bu yıl 90. kez organize edilen Büyük Atatürk Koşusu tamamlandı.

Atatürk’ün, Ankara’ya gelişinin 106. yıl dönümü sebebiyle 90. kez düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu, Dikmen Keklik Pınarı’ndan başladı ve Ankara Tren Garı’nda sona erdi. Koşuda, erkeklerde 29 dakika 24 saniyelik derecesiyle Diyar Ergüven, kadınlarda ise 34 dakika 8 saniyelik derecesiyle Dilek Öztürk birinci oldu.

Ahmet Karadağ: "Geçen yıla göre 2 kat kadar çok ciddi bir katılımla yarışmayı bitirdik"

Büyük Atatürk Koşusunun 90 yıldır hiç aksamadan devam ettiğini söyleyen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, "1992 yılından beri kadınlar seviyesinde de, kadın kategorisinde de yarışmalar icra edilmeye başlandı. Bugüne kadar çok ciddi bir katılımla arttı. En son geçen yıl yaptığımıza göre yaklaşık 2 katı kadar çok daha ciddi bir katılımla yarışmayı bitirdik. Çok mutluyuz. Sporcularımız çok güzel bir dereceyle de geldiler. Özellikle erkeklerde gelen ilk 3 sporcunun TSK mensubu olması, Büyük Atatürk’e olan saygıdan dolayı, onların takım olarak şampiyon olması da bizi mutlu etti. Yarışmada koşan ve yarışmaya organizasyonlu aylardır bize destek olan herkese minnettarız. Büyük Atatürk Koşusu inşallah 100’e kadar devam eder. İnşallah burada olmak bize nasip olur. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucu lideri, cumhuriyeti bize getirdi. Cumhuriyeti de Ankara’da kurarak bize emanet etti. Bizler de bu emaneti kendisinin bu yarışıyla anmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen Atletizm Federasyonu olarak budur. İnşallah bundan sonra da daha büyük yarışlarla Büyük Atatürk Koşusunu ileriye taşımaya çalışacağız" dedi.

Diyar Ergüven: "TSK adına ilk yarışım, çok mutluyum"

Erkeklerde birince gelen Diyar Ergüven, çok heyecanlı ve güzel olduğunu belirterek, "Atletizm sporcusuyum. Kulübüm TSK. TSK adına ilk yarışım, çok mutluyum. Çok mutluyum, gerçekten beklemiyordum. Çok büyük sporcular var burada. Takımımız çok güçlü. Ben de birinci girdiğim için çok mutluyum. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

Dilek Öztürk: "Seneye tekrardan şampiyonluk için geleceğim"

Erzurum’dan koşuya katılmaya gelen 24 yaşındaki milli sporcu Dilek Öztürk, "Bu yarışmayı kazanmak da benim için bir gurur kaynağı. Seneye tekrardan şampiyonluk için geleceğim. İnşallah bir sıkıntı olmazsa. Umarım herkes sağlıklı bir şekilde bitirmiştir. Çünkü sakatlanmaya meyilli bir parkur. Bizler bu soğukta ter dökerken sizler de heyecanımıza ortak olup bizi bu Ankara’nın ayazında beklediğiniz için herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yasin Bilmez: "Türkiye’deki tüm itfaiyeci arkadaşlarım adına koştum"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yaptığını söyleyen 45 yaşındaki Yasin Bilmez, "Şu an üzerimde yaklaşık 45 kilo var. Ben farkındalık oluşturmak adına koşuyorum. Türkiye’deki tüm itfaiyeci arkadaşlarım adına koştum. Geçen sene de koştum. Bu sene de koştum. Bir dahaki sene de koşmayı düşünüyorum. Türkiye’deki tüm itfaiyecilerin arama-kurtarma, yangın, deprem, sel gibi bütün itfaiye olaylarında başarılı oldukları kadar sportif başarısını da göstermek için burada koştum. Çok güzel bir parkurdu. Buradaki bütün ekiplere çok teşekkür ederiz. Çok mutluyum. Geçen sene 1 saat 15 dakikada bitirdim. Bu sene 1 saat 11 dakika, 4 dakika daha geliştirdim. Bir dahaki sene inşallah yine aynı parkurda, yine burada görüşmek üzere" şeklinde konuştu.