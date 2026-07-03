90 personel ve 28 ambulansla 7 gün 24 saat hasta nakil hizmeti

Kocaeli’de yatalak ve yürüyemeyecek durumda olup kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar için 90 personel ve 28 araçla 7 gün 24 saat "Hasta Nakil Ambulans Hizmeti" sunuluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünce yürütülen bu hizmet ile hastalar adreslerinden alınarak hastane ve diyaliz merkezlerine ulaştırılıyor. Tedavisi tamamlanan vatandaşların evlerine dönüşü de yine bu ekipler tarafından sağlanıyor.

İl genelinde 25 asil ve 3 yedek ambulansla 7 gün 24 saat sürdürülen hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların, hastane randevu bilgileriyle "153 Büyükşehir Çağrı Merkezi"ne başvurarak talepte bulunması gerekiyor.

Ayrıca ekipler, belirlenen kurallar çerçevesinde il dışındaki sağlık kuruluşlarına hasta nakli gerçekleştirirken, kentteki spor müsabakaları ve çeşitli organizasyonlarda da sağlık desteği sağlıyor.

Düzenli diyaliz tedavisi gören hastaların da aktif olarak yararlandığı sistem, vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Eşinin 2 yıldır diyaliz hastası olduğunu söyleyen vatandaş, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kendilerine önemli bir destek sunduğunu belirterek, "Yapılan hizmetten çok memnunuz, Allah razı olsun. Vaktinde götürüp, getiriyorlar. Diyaliz merkezinde işimiz bittiğinde tekrardan evimize getiriyorlar, yardımcı oluyorlar. Başkanımıza ve ekiplere teşekkür ederim" dedi.