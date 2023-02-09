90 yaşındaki Cennet nine, depremzedelere patik çorap örüyor

Sivas’ta yaşayan 90 yaşındaki Cennet nine, depremzedelerin ayaklarını sıcak tutması için elleriyle patik çorap örüyor. Cennet nine “Çocuklar için patik örüp yolladım, ayaklarını sıcak tutsun” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan depremler tüm Türkiye’yi yasa boğdu. 7’den 70’e yurdun dört bir yanından deprem bölgelerine yardımlar toplanmaya devam ediyor. Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Tepecik köyünde yaşayan 90 yaşındaki Cennet Duman’da elinin emeğiyle destek oluyor. Cennet nine ilerleyen yaşına rağmen depremzedelere yardım etmek için kolları sıvayarak elinde bulunan iplerle patik çorap örüyor. Yaklaşık 50 çift patik çorap örerek depremzedelere yollayan Cennet nine, “Çocuklar için patik örüp yolladım, ayaklarını sıcak tutsun” dedi.