90 yaşındaki Haymanalı Selime teyzenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme hayali gerçek oldu

Ankara’nın Haymana ilçesi Kirazoğlu köyünde yaşayan 90 yaşındaki Selime Koç’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görme hayali gerçek oldu.

Haymana ilçesi Kirazoğlu köyünde yaşayan 90 yaşındaki Selime Koç’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgisini gösteren görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. AK Parti seçim otobüsünde gördüğü Erdoğan’ın resmine dokunan ve seçimleri kazanması için dua eden Selime Koç, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara mitinginde bir araya geldi. Koç, o anları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

"Çamurda düştüm, dizlerime kadar ıslandım ama hiç gözüme gelmedi"

Seçim otobüsünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını görünce çok mutlu olduğunu dile getiren Koç, “Yağmur çamur vardı her yerde. Ben aynı bu şekilde oturuyordum, o anda Allah bana bir güç kuvvet verdi. Gittim o çamurda düştüm, dizlerime kadar ıslandım ama hiç gözüme gelmedi. Ben onun fotoğrafını canlı sandım, fotoğrafına bağırarak eve gelmesini istedim, ‘Ben senin için ölürüm, ben senin hastanım’ dedim. Evin yakınına geldi, gene kendimi yağmurlara attım” diye konuştu.

"Onu görünce sarıldım"

Görüntülerin herkes tarafından izlendikten sonra haymanadaki yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına gitmesinde yardımcı olduğunu belirten Koç, “Oraya gittiğimizde bana ’Burada otur, seni yanına götüreceğiz’ dediler. Daha sonra konuşmasını yaptı. Konuşmanın ardından ’Buradan geçecek’ dediler. Daha sonra iki kişi benim koluma girdi ve herkese açılmalarını söylediler. Onu görünce sarıldım, öptüm, kendisine ‘Ben senin hastanım, ben senin için ölüyorum, elini yüzüme sür, sana kurban olurum’ dedim. O da bana sarıldı, beni sevdi, o şekilde konuştuk” ifadelerini kullandı.

"Sürekli kendisine dua ediyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı başından beri takip ettiğini ve onu çocuklarından ayrı tutmadığını sözlerine ekleyen Koç, “Geceleri uykum gelmiyor, hep onu izliyorum. Her zaman Haymana’ya gidip ’Beni kendisine yetiştirin, ben onun kollarında öleyim’ diyorum. Sürekli kendisine dua ediyorum” şeklinde konuştu.