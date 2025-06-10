900 bin euro ve 500 bin doları Bulgar gümrüğüne yakalattı

Edirne Kapıkule karşısındaki Kaptan Andreevo Sınır Kapısı’nda Bulgaristanlı yetkililer tarafından, Türkiye’ye gelen tırda yapılan aramada, beyan edilmemiş 900 bin euro ve 500 bin dolar ele geçirildi.

Polonya plakalı Türk vatandaşının kullandığı tır, Kapıkule karşısındaki Bulgaristan kontrol noktasına geldi. Türk vatandaşı olan sürücü, Polonya’dan Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye taşınan parsiyel mallar için düzenli belgeler sundu. Risk analizinden sonra, araç detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi. Bulgar gümrük memurları, sürücü kabininde kişisel eşyaların saklandığı bir çekmecedeki sırt çantasının içinde, 11 poşet içerisine konulan 900 bin euro ve 500 bin ABD doları buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve tır sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.