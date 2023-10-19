91 mahallede tek: Onu görünce şaşırıyorlar

Sakarya’nın Hendek ilçesinin tek kadın muhtarı olan Şükriye Tatarhan, mahallesine yaptığı hizmetlerle takdir görüyor. Kendisini görünce birçok vatandaşın önce şaşırdığını, daha sonra ise memnuniyetlerini dile getirdiğini söyleyen Tatarhan, “İlk ve tek kadın muhtar olmak gurur verici bir durum” dedi.

“Elinin hamuruyla erkek işine karışıyor” sözlerine aldırış etmeyen 62 yaşındaki Şükriye Tatarhan, Hendek ilçesi Hüseyinşeyh Mahallesi’nde girdiği muhtarlık seçimini kazandı. Seçimlerde yarıştığı dört rakibini geride bırakan Tatarhan, 91 mahallesi bulunan ilçenin tek kadın muhtarı oldu. Göreve geldiği günden beri yaptığı işlerle vatandaşların beğenisini kazanmayı başaran Şükriye Tatarhan, ilçedeki ilk ve tek kadın muhtar olmanın gururunu yaşıyor.

“Gurur verici bir durum”

Sakarya genelindeki 4 kadın muhtardan biri olan Tatarhan, “Ben önceki seçimlerde aday olmak istedim, iki aday vardı, arasına girmek istemedim. Bir dahaki seçimlerde aday oldum, bu sefer de karşıma 4 kişi çıktı, nasip banaymış. İlk ve tek kadın muhtar olmak gurur verici bir durum ve kadınların bu hususa el atmalarını isterim. Ben bu 4 senelik zaman zarfında büyükşehirden asfaltımı yaptırdım, SEDAŞ tarafından elektrik direklerimiz değişti, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da okulumuz yapılıyor, SASKİ’den su depomuzu aldık” dedi.

“Beni görünce şaşırıyorlar”

Diğer seçimde tekrar aday olmayı düşündüğünü belirten Şükriye Tatarhan, “Beni dışarıdan gelenler gördüklerinde öncelikle şaşırıyorlar, daha sonrasında memnuniyetlerini belirtiyorlar. Mahallemizde 290 nüfusumuz ve 125 hanemiz var. Mahalle halkını temsil etmek gurur verici ve tekrar seçilmek nasip olursa tekrarını da istiyorum. Çünkü bitirmem gereken işler var. Mahalleyi temsil etmek dediğimiz zaman ben insanlara karşı her zaman için duyarlı bir şekilde yaklaştım, her soruna eğilmeye çalıştım” diye konuştu.

“Mahallem adına bir şeyler yapabilmek benim için büyük bir zevk”

Tatarhan, “Mahallede yapılması gereken işleri biz kendimiz yapmıyoruz, yaptırmak zorundayız. Önceden köy hizmetleri vardı ve ödenek veriyordu muhtarlıklara, biz yaptırıyorduk. Şu anda belediyelere yaptırmak zorundayız. Çevre açısından daha çok farklı insanla tanıştım, insanların karakter yapılarının farklı olabileceklerini gördüm. İyi yönde bakarsanız evet çok iyi insanlarla da tanıştım, kötü yöne bakınca tanıdığımı zannettiğim insanların da çoğunu tanıyamadığımı öğrendim. Bunun yanında kendime daha çok güvenim var. Şimdi daha fazla güveniyorum ve hani bir tecrübe edinmek söz konusu diyorlar ya, ben şimdi bu dört yılda tecrübe edindim. Kimden nasıl ve ne talep edebileceğimi de öğrendim. Ben bu konuda biraz daha pişmiş olduğumu hissediyorum. Nasip bu yaştaymış, ben de bu yaşta oldum ama çok da memnunum yani. Görevimi seviyorum, mahalleme bir şeyleri kazandırmak, mahallem adına bir şeyler yapmak benim için büyük bir zevk” şeklinde konuştu.