97. Gazi Koşusu'nun kazananı Urfa Aslanı oldu

Bu yıl 97. kez düzenlenen Gazi Koşusu’nu Mehmet Kaya yönetimindeki Urfa Aslanı isimli at birinciliği elde etti. Bu sonuçla Jokey Mehmet Kaya ilk kez Gazi Koşusu’nu kazandı.

Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen ve Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu bu yıl 97. kez düzenlendi. 2 bin 400 metre çimde 22 atın yarıştığı mücadelede jokey Mehmet Aslan’ın yönetimindeki Urfa Aslanı isimli at 2.30.35’lik derecesiyle kazandı. Bu sonuçla jokey Mehmet Kaya ilk kez Gazi Koşusu’nda birinci oldu. Yarışta ikinci olarak ise 2.30.61’lik derecesiyle Ayhan Kurşun yönetimindeki ve Mehmet Emin Ekenler’in sahibi olduğu Qualizto adlı safkan elde etti. Üçüncü sırada ise 2.31.14’lük derecesiyle Fedai Kahraman’ın sahibi olduğu ve Vedat Abiş’in bindiği Chaika adlı safkan geldi.