97 yerinden bıçaklanarak öldürülen Hazal Alpyörük davası tekrar ertelendi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı hamile Hazal Alpyörük’ü 97 yerinden bıçaklayarak vahşice öldüren Kadir Meşe’nin tutuklu yargılandığı dava bir kez daha ertelendi.

Hazal Alpyörük (19) cinayetinin sanığı Kadir Meşe’nin (30) yargılandığı dava, İstanbul’dan beklenen bir adli tıp raporunun mahkeme heyetine ulaşmaması nedeniyle 20 Aralık gününe ertelendi. Kadir Meşe, 15 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen olayda, birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Hazal Alpyörük’ü 26 ölümcül bıçak darbesi ile toplam 97 yerinden bıçaklayarak vahşice öldürmüştü.

Bugün görülen duruşmada müebbet hapis istemiyle yargılanan Kadir Meşe, mahkeme başkanı tarafından kendisine söz verilmesi üzerine şunları söyledi: “Hazal Alpyörük’ü öldürdüğümü zaten kabul ediyorum. Hazal’ı şerefim ve namusum için öldürdüm. Cinayeti planlı olarak tasarladığımı kabul etmiyorum. Öyle olsa gider bir yere gömerdim, şu an bu mahkeme salonunda karşınızda olmazdım.”

Kadir Meşe’nin avukatı ise müvekkilinin şizofreni ilaçları ve uyuşturucu madde kullandığını dile getirerek, davanın bunlar göz önünde bulundurularak sonuçlandırılmasını talep etti.

Görülen davayı, CHP Bandırma İlçe Örgütü Kadın Kolları ve Kadın Dayanışma Derneği de takip etti. Davanın, 20 Aralık’ta yapılacak duruşmada karara bağlanması bekleniyor.