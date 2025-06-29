99. Gazi Koşusu şampiyonu Ahmet Çelik: 'Hedefim katıldığım tüm Gazi Koşusu'nu kazanmak'

99. Gazi Koşusu’nu kazanan jokey Ahmet Çelik, 8. kez kazandığı koşu sonrası, "Hedefim katıldığım tüm Gazi Koşusu’nu kazanmak" dedi.

Türk yarışçılık tarihinin en büyüğü olan ve Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan 99. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda koşuldu. 2 bin 400 metre çim pistte koşulan ve 22 İngiliz safkanın mücadele ettiği Gazi Koşusu’nu Ahmet Çelik’in jokeyliğinde 2.30.28’lik derecesiyle Cutha safkanı kazandı. Koşunun ardından Çelik, yarışı kazanan safkan Cutha ile birlikte tribünleri selamladı.

Organizasyonda daha sonra ödül törenine geçildi. Şampiyon atın sahibi Hulusi Çil’e kupayı Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen takdim etti. Kazanan atın antrenörü Yaşar Demir, plaketini İstanbul Valisi Davut Gül’ün elinden aldı. 99. Gazi Koşusu’nu kazanan Ahmet Çelik’e ödülüne, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan verdi. Çelik daha sonra şampiyonluk kupasını havaya kaldırırken, tribünlerden yoğun alkış aldı. Ahmet Çelik daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karışık bir yarış olduğuna belirterek sözlerine başlayan Çelik, "Bütün atların denk olduğu bir yarıştı. Her atın şansı vardı. Atın gücünü düzlüğe saklamıştık, karşılığını aldık. Bu hayali bile zor olan bir yarıştı. Çok mutluyum. Protesto edildi yarışın ardından. Rakibimize dezavantaj sağladığımızı düşünmüyoruz. Mutlu son bizimle oldu. İnşallah nice Gazi Koşusu görürüz. Hedefim katıldığım bütün Gazi Koşusu’nu kazanmak. 8 yıl her kula nasip olacak bir başarı değil. Alnımıza yazılmış, kısmetimizde var. Burada bütün payı kendime çıkaramam. Elimden geleni yapıyorum. Gelen şansı en iyi şekilde değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

Cutha isimli safkanın sahibi Hulusi Çil ise, "Evde birçok kupamız vardı ama Gazi Koşusu’nun kupasının yeri boştu. Allah nasip etti ve bu kupa da geldi, yerine gidecek" diye konuştu.