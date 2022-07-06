Kamiloba 'da kaza yapan araç evin bahçesine daldı

Kamiloba 'da akşam saatlerinde kazaya karışan 3 araçtan birisi evin bahçesine daldı. Kazadan dakikalar önce bahçeden eve giren vatandaşlar faciadan dönüldüğünü ifade ederken, aynı noktada daha önce de kazaların yaşandığını iddia ederek önlem alınmasını istedi.

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  • 06.07.2022 09:47
  • Güncelleme: 06.07.2022 10:34
Kamiloba 'da kaza yapan araç evin bahçesine daldı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Kamiloba Mahallesi Selanik Caddesi’nde yaşandı. Caddelerin kesişim noktasında 3 aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaşandı. Yaşanan kaza sonrası bir cip yol kenarındaki Şenol ailesinin evinin bahçesine daldı. Kazadan dakikalar önce bahçeden eve geldiklerini ifade eden aile, aynı noktada daha önce de benzer kazalar yaşandığını yetkililerin cadde ile ilgili önlem almasını istediklerini ifade etti. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler araçları otoparka çekti. Kazada ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenildi.

Evinin bahçesine araç dalan Duygu Şenol, “Biz oturuyorduk kalktık 3 dakika arayla kaza oldu. Büyük bir ses duyduk trafo patladı sandık. Çok kötüydü. Kızım koştu ‘ anne bahçemize araba girdi’ dedi. Hafif yaralıydı şahıslar. Biz bu kazalardan çok sıkıldık. Hafta da birkaç kez kaza oluyor. Burası mahşer yeri gibiydi” dedi.

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Naciye Bursalı isimli vatandaş ise, “ Sık sık olan bir şey benzer olaylar oluyor. Ölümden döndük gibi oldu” diye konuştu.

İHA

Editör
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