A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Orhun Ene ile yollar ayrıldı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Orhun Ene ile yollar ayrıldı.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda Başantrenör Orhun Ene ile yollar ayrıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, "2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene’ye değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
İHA
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