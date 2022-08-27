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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın konuğu Sırbistan

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu ikinci maçında yarın evinde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın konuğu Sırbistan
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu ikinci maçında yarın evinde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı yarın saat 20.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda Sırbistan ile mücadele edecek. Milliler, ilk karşılaşmada deplasmanda Letonya’ya deplasmanda 111-85 mağlup oldu. Sırbistan ise sahasında mücadele ettiği Yunanistan’ı 100-94’lük skorla yendi.

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Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Sırbistan ile oynanacak maçın biletlerinin tükendiği ifade edildi.

Türkiye ile Sırbistan son olarak 16 Ağustos 2019 tarihinde Yunanistan’da oynanan hazırlık maçında karşılaşırken milliler, rakibine 87-72’lik skorla mağlup oldu.

İki ülke arasında son resmi mücadele ise 4 Eylül 2017’de Avrupa Şampiyonası’nda oynandı. Ay-yıldızlılar, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştığı Sırbistan’a 80-74 yenildi.

İHA
Editör

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