A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, İtalya maçları hazırlık kadrosu açıklandı
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda İtalya ile oynayacağı maçların hazırlık kadrosu açıklandı.
A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın, 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu’nda İtalya ile oynayacağı maçların hazırlık kadrosu açıklandı.
2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu’nda İtalya ile iki maç yapacak olan A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın, 3-10 Ekim tarihleri arasında Ankara’da Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi’nde yapacağı hazırlık kampının kadrosu açıklandı. Başantrenör Okan Halay yönetiminde çalışmalarını sürdürecek A Milli Takım kadrosunda 20 oyuncu yer alıyor.
A Milli Takım, İtalya ile ilk müsabakasını 1 Kasım’da Sakarya’da Serdivan Spor Salonu’nda oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 5 Kasım’da İtalya’nın Chieti kentinde yapılacak.
A Milli Erkek Hentbol Takımı kamp kadrosu şöyle:
Kaleci: Coşkun Göktepe, Taner Günay, Mehmet Emre
Sol kanat: Samet Kanberoğlu, E. Harun Hacıoğlu
Sol oyun kurucu: Baran Nalbantoğlu, Fatih Çalkamış, Doruk Pehlivan, Ali Emre Babacan
Orta oyun kurucu: Ozan Erdoğan, Atakan Şirin
Sağ oyun kurucu: Ramazan Döne, Ömür Pehlivan, Eyüp Arda Yıldız, Durmuş Ali Tınkır
Sağ kanat: Şevket Yağmuroğlu, Çetin Çelik
Pivot: Çağlayan Öztürk, İlkan Keleşoğlu, Mehmet Demirezen
Teknik kadro: Okan Halay (Başantrenör), Rifat Şahin (Antrenör), İbrahim Demir (Kaleci Antrenörü), Yasin Yüzbaşıoğlu (Sportif Performans Antrenörü), Mert Güven (Sportif Performans Antrenörü), A.Serkan Güvenir (Sportif Performans Antrenörü), Pınar Yaprak Temel (Maç Analiz Uzmanı), Mehmet Şakiroğlu (Psikolog), Fuat Yüksel (Fizyoterapist), Elvan Öztürk (Masör), Bora Serter (İdari Menajer)