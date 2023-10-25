A Milli Erkek Hentbol Takımı Sakarya'da sahaya çıkacak

A Mili Erkek Hentbol Takımı, 1 Kasım Çarşamba günü Serdivan Spor Salonu’nda saat 19.00’da İtalya ile karşılaşacak.

Türkiye ile İtalya arasında Sakarya’da oynanacak 2025 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Tur karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Ekrem Yüce, “A mili heyecan şehrimizde yaşanacak. 1 Kasım Çarşamba günü oynanacak zorlu karşılaşmada ay-yıldızlı bayraklarımızla takımımızın yanında olacağız. Tüm hemşerilerimizi A Milli Hentbol Takımımızın yanında olmaya davet ediyorum” dedi.

AKOM’da gerçekleştirilen toplantıda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Erkek Hentbol Takımı’ndan Sorumlu Asbaşkan Salim Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç, sporcular ve çok sayıda davetli yer aldı.

Yüce: "Sporu ve sporcuyu destekleyen bir anlayışla hareket ediyoruz"

Gönüllerin Türk Milli Takımla atacağını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Büyükşehir Hentbol Takımının 6 sporcusunun da A Milli formayla mücadele edeceğini ifade ederek, tüm sporcu ve teknik ekibe başarı dileklerini iletti.

Başkan Yüce, Sakarya’nın sahip olduğu potansiyelin farkında olduklarını ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimiz için 4,5 yıldır canla başla çalışıyoruz. Şehir olarak ulaşımda, tarımda, kültürde ve tabii sporda birçok gelişme kat ediyoruz. Spor, günlük hayatımızın içinde her zaman yer alması gereken önemli bir etkinlik. Biz de sporu ve sporcuyu destekleyen çalışmalara özen gösteriyoruz. 32 farklı branşta, 5 bini aşkın gurur kaynağımız olan sporcumuz bulunuyor. Bu vesile ile Sakarya’mızı gururla temsil eden bütün sporcularımızı, ailelerini ve hocalarını tebrik ediyorum. Hentbol takımımıza burada bir parantez açmak istiyorum. Şehrimizde ilk defa oynanan Avrupa kupası maçında gösterdikleri mücadeleden dolayı tüm sporcularımızı tebrik ediyor, destekleyen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

"Şimdiden sporcularımıza canı gönülden başarılar diliyorum”

Konuşmasında şampiyonanın takvimine dair bilgi veren Başkan Yüce, “Sakarya olarak spor alanında gerek ulusal gerekse uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yaptık. Bugün bir müsabakasına ev sahipliği yapacağımız 2025 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası’nı ve şehrimizde oynanacak maçı tanıtmak ve detaylarını sizlerle paylaşmak için bir aradayız. 2025 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası 8-26 Ocak 2025 tarihleri arasında Hırvatistan, Danimarka ve Norveç’in ortaklığıyla düzenlenecek. Bu şampiyona maçlarından önce 2 turdan oluşan eleme maçları olacak. A Milli Hentbol Takımı’nın İtalya ile oynayacağı Avrupa Elemeleri 1. Tur mücadelesine ev sahipliği yapacağız. 1 Kasım’da şehrimizde oynanacak Türkiye-İtalya karşılaşmasında gönlümüz Türkiye’mizden yana olacak. Şimdiden sporcularımıza canı gönülden başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Kılıç: "Sakarya’yı milli takımımızı desteklemeye davet ediyorum"

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, “Bu anlamlı ve önemli maç için bir aradayız. Güçlü bir takım olan İtalya karşısında dünya şampiyonasına katılmak için eleme maçları oynayacağız. Sakarya’nın hentbolda farklı bir yeri var. Geçtiğimiz yıl Süper Lig’de final oynayan takımı vardı. Bu yılda iddialı bir takım kurdular. Aynı zamana milli takıma 6 sporcu vererek en çok sporcu yollayan takım konumunda. Sakarya bisikletten sonra hentbol şehri de olabilecek yapıya sahip. Tüm Sakaryalı sporseverleri A Milli Takımımızı desteklemeye davet ediyorum. İnşallah güzel bir atmosferde güzel bir galibiyet alacağımız bir milli heyecan yaşarız” dedi.

İnanç: "Milli takımımız ilk mücadeleden galip ayrılacaktır"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Sakarya uzun zamandır büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bugünde bunlardan biri olacak Türkiye ile İtalya Hentbol Dünya Şampiyonası elemelerinin tanıtımı için buradayız. Milli maçın Sakarya’da oynama kararı aldıkları için teşekkür ediyorum. Tüm sporseverleri Çarşamba günü milli heyecanı yaşamak için Serdivan Spor Salonu’na davet ediyorum. İnşallah Sakarya tribünü dolduracak ve A Milli Takımımız seyircimizin de desteği ile ilk mücadeleden galip ayrılacaktır” açıklamasında bulundu.

Zorlu mücadele 1 Kasım Çarşamba günü Sakarya’da

Sakarya’da 1 Kasım Çarşamba günü Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak Türkiye-İtalya karşılaşması saat 19.00’da başlayacak. TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak ekranlara taşınacak. A Milli Hentbol Takımı 30 Ekim Pazartesi günü hazırlıklarına Sakarya’da devam edecek.