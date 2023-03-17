A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda Japonya, ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile 30 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında mücadele edecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda Japonya, ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile 30 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında mücadele edecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda Japonya, ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile 30 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında mücadele edecek.
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu’nda Japonya, ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile 30 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında mücadele edecek.