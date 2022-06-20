A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde ikinci oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ın Varazdin kentinde düzenlenen 2022 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalde final maçında Çekya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 20.06.2022 00:46
  • Güncelleme: 20.06.2022 11:40
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde ikinci oldu
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan’ın Varazdin kentinde düzenlenen 2022 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalde final maçında Çekya’ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.

Filenin Efeleri, 2019 ve 2021’de CEV Avrupa Altın Ligi’ni namağlup şampiyon olarak tamamlamıştı. Milliler, 28-31 Temmuz 2022 tarihlerinde Güney Kore’de düzenlenecek FIVB Challenger Kupası’nda mücadele edecek ve şampiyon olması halinde önümüzdeki yıl Milletler Ligi’ne katılma hakkı elde edecek.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Salon: Gradska Sportska Dvorana

Hakemler: Marcin Herbik (Polonya), Roberto Boris (İtalya)

Türkiye: Vahit Emre, Arslan, Yasin, Faik Samed, Adis, Efe, Volkan (L) (Mert Matic, Mirza, Yiğit, Bedirhan)

Çekya: Licek, Zajicek, Indra, Galabov, Sedlacek, Bartunek, Monik (L) (Srb, Sotola, Polak, Spulak)

Setler: 21-25, 22-25, 25-21, 25-27

Süre: 121 dakika (29, 29, 30, 33)

İHA

Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kiralık çiftlikte 491 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kiralık çiftlikte 491 kök Hint keneviri ele geçirildi

İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

İlk gaz yakım işlemleri devam ediyor

İlk gaz yakım işlemleri devam ediyor

Yılmaz: Tarım projelerinde çuvallıyorsunuz

Yılmaz: Tarım projelerinde çuvallıyorsunuz

Mali Müşavirlerden Asel'e destek

Mali Müşavirlerden Asel’e destek

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

2
İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

3
Yılmaz'dan İBB'ye plaj tepkisi: 'Sonuçlarına katlanırsınız'

Yılmaz’dan İBB’ye plaj tepkisi: ‘Sonuçlarına katlanırsınız’

4
Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

5
Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

6
Öğrencilere Özel Moral Gecesi

Öğrencilere Özel Moral Gecesi

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri Adliyesi'nde yeni tayin ve atamalar

Silivri Adliyesi'nde yeni tayin ve atamalar

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

DAHA FAZLA
TÜRAM Lisesi'nde Mezuniyet Heyecanı Yaşandı

TÜRAM Lisesi’nde Mezuniyet Heyecanı Yaşandı

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar'dan Yıl Sonu Mesajı

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar’dan Yıl Sonu Mesajı

Alparslan Doğan'ın Silivri ziyareti

Alparslan Doğan'ın Silivri ziyareti

Gümüşyaka'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Gümüşyaka'da zincirleme kaza: 6 yaralı