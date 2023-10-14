A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası bileti için Letonya karşısında

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (Euro 2024) D Grubu 7. maçında yarın Konya’da Letonya ile karşılaşacak. Milliler, Letonya’yı mağlup ettiği takdirde gruptaki son maçlar öncesinde Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkını elde edecek.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 7. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın 21.45’te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Letonya ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 maçta milliler 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle aldığı 13 puanla ilk sırada bulunuyor. Letonya ise 1 galibiyet, 5 mağlubiyet topladığı 3 puanla son sırada yer alıyor.

10. randevu

Milliler bugüne kadar Letonya ile 9 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar 3 galibiyet elde ederken, 1 kez de yenildi. 5 müsabaka ise berabere sona erdi. Kırmızı-beyazlılar, Letonya ağlarına 18 gol gönderirken, kalesinde de 14 gol gördü.

İki ülke arasında bu grupta Letonya’da oynanan mücadeleyi ay-yıldızlılar 3-2’lik skorla kazandı.

Millilerin 620. maçı

A Milli Futbol Takımı, Letonya mücadelesiyle tarihindeki 620. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 339’u resmi, 280’i özel olmak üzere toplamda 619 karşılaşmada 1’i hükmen olmak üzere 240 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 233 mağlubiyet ve 146 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 843 gol kaydederken, kalesinde ise 885 gole engel olamadı.

Vincenzo Montella ikinci maçında

Teknik Direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı ile ikinci sınavına Letonya karşısında çıkacak. Montella ilk karşılaşmasında Hırvatistan’ı mağlup etti.

2023 yılında 7 maç yaptı

A Milli Futbol Takımı, 2023 yılında 6’sı resmi, 1’i de özel maç olmak üzere toplam 6 karşılaşma oynadı. Ay-yıldızlılar, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Milli takım, son olarak Hırvatistan’ı deplasmanda 1-0’lık skorla yendi.

Letonya’yı yenerse gruptan çıkacak

A Milliler bu maçla birlikte gruptan çıkmayı garantileyebilir. Ay-yıldızlılar, Letonya’yı yenmesi durumunda puanını 16’ya çıkaracak ve diğer maçların sonuçlarına bakılmadan grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyerek, Almanya’da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası biletini alacak.

Enea Jorgji düdük çalacak

Türkiye - Letonya maçını Arnavutluk Futbol Federasyonu’ndan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji’nin yardımcılarını Denis Rexha ile Ridiger Çokaj yapacak. Maçta dördüncü hakem ise Florian Lata olacak. Mücadelede VAR’da Daniele Chiffii AVAR’da da Kreshnik Barjamaj yer alacak.

A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Adana Demirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers), Rayyan Baniya (Trabzonspor)

Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)