A Milli Futbol Takımı, Ermenistan maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda oynayacağı Ermenistan maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman ısınma ile başladı. Daha sonra koşu ile devam eden antrenmanda pas ve top çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldı.

İdmana kısa bir süre geç kalan genç futbolcular Arda Güler ile İsmail Yüksek’i, futbolcular ve Stefan Kuntz alkışlarla karşıladı.

Dünkü antrenmanda sakatlanan Eren Elmalı, bugün gerçekleştirilen çalışmada yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Ermenistan maçının hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak.